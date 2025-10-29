Vicdanın Ve Bilginin Sesi Erciyes’te Yükseldi

Kayseri Erciyes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin davetiyle düzenlenen “Uluslararası İlişkiler ve Gazze” konulu konferansa Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, programa Sarıkaya İlçe Başkanı Ali Aksakal ile birlikte katıldıklarını belirterek, “Bu anlamlı programa eşlik etmenin onurunu yaşadık” dedi.

Aydoğmuş, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’nün salon tahsisi yapmamasına rağmen öğrencilerin büyük bir inanç ve azimle programı kendi imkânlarıyla düzenlediklerini ifade etti.

“O atmosferde bir kez daha gördük ki hakikat hiçbir engelle susturulamaz” diyen Aydoğmuş, gençlerin coşkusunun ve kararlılığının takdire şayan olduğunu söyledi.

Konferansta Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun, Gazze’de yaşanan insanlık dramını, uluslararası sistemin çifte standardını ve Türkiye’nin tarihî sorumluluğunu akademik bir derinlikle anlattığını aktaran Aydoğmuş, “Gençler yalnızca bir siyasetçiyi değil; adaleti, insanlığı ve ahlâkı merkezine alan bir lideri dinlediler” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu’nun konuşmasında, “Bir kapı kapanırsa, vicdanla açılan bin kapı vardır” sözleri dikkat çekti.

Programın ardından Ahmet Davutoğlu ve beraberindekiler, MÜSİAD Kayseri Şubesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye’nin ekonomik geleceği, üretim ve girişimciliğin önemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Aydoğmuş, “Misafirperverlikleri, samimi sohbetleri ve ülkemizin ekonomik geleceğine dair duydukları hassasiyet için MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı ve yönetimine gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Aydoğmuş, konuşmasının sonunda, “Bu anlamlı gün, bilgiyle donanmış, vicdanla yönelen bir Türkiye’nin mümkün olduğunu bir kez daha gösterdi. Gençlerin inancı, akademinin sesi ve iş dünyasının gayreti birleştiğinde, gelecek emin ellerdedir” ifadelerini kullandı.