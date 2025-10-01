Nasıl Başvuru Yapacağız?

Resmi Siteye Giriş: www.vgm.gov.tr adresine gidin. Burs Başvuru Alanını Bulun: Ana sayfada yer alan "Burs Başvuruları" veya "Eğitim Yardımı Başvurusu" sekmesine tıklayın.

Başvuru Formunu Doldurun: Açılan ekranda sizden istenen T.C. Kimlik Numarası, ad-soyad, doğum tarihi, baba adı ve güvenlik kodu gibi temel bilgileri girin.

Detaylı Bilgi Girişi: Öğrencinin okul bilgileri (okul adı, sınıfı, bölümü/programı), aile fertlerinin medeni ve çalışma durumları, ailenin toplam aylık geliri ve ikamet durumu gibi detaylı bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde beyan edin.

Onaylama İşlemi: Tüm bilgileri kontrol ettikten sonra "Onayla ve Başvur" butonuna basarak başvuru işlemini tamamlayın. Onaylama yapılmadan başvuru geçerli sayılmayacaktır.

Yükseköğrenim Tarihleri Henüz Net Değil

Ön lisans ve lisans öğrencilerini ilgilendiren yükseköğrenim bursları için ise tarihler henüz kesinleşmedi. VGM yetkilileri, başvuru takviminin 2025 yılı YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ve DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ek yerleştirme tarihlerine göre şekilleneceğini belirtiyor. Geçtiğimiz yıl başvurular 21-31 Ekim arasında alınmıştı, bu nedenle benzer bir takvimin bu yıl da uygulanması bekleniyor. Tarihler netleştiğinde, resmi sitede duyurulacak. Yükseköğrenim bursu alacak öğrencilere ise 8 ay boyunca aylık 3.000 TL destek sağlanacak.