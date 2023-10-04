Başkan Faruk Anteplioğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Sağ, Yusuf Canbolat ve Mehmet Şenyiğit, Veteriner Fakültesi öğrenci temsilcisi Erkan Çalık ile Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar ile sohbet ettiler.

Ziyarette genel olarak veteriner fakültesinin talepleri üzerine konuşulduğunu belirten Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, oda yönetim kurulu tarafından Rektör Evren Yaşar’a el yapımı tablo hediye ettiklerini söyledi.

Başkan Anteplioğlu rektör Yaşar’a konukseverliği ve hoş sohbeti için teşekkür etti. (Alpaslan Demir)