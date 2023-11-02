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"Vernel İsrail malı mı? Vernel hangi ülkenin?” Bu sorular, vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor. İşte detaylar:

Vernel, Almanya merkezli bir marka olup yıllardır dünya genelinde birçok ülkede tercih edilen bir üründür. Bu yumuşatıcı markası, 1976 yılında Türkiye pazarına giren Henkel tarafından sunulmaktadır. Henkel, kimyasal ve tüketim ürünleri konusunda dünya çapında tanınan bir Alman şirketidir.

Vernel, Alman kökenine sahip olan ve Türkiye'de de yıllardır tercih edilen bir markadır. Dolayısıyla Vernel, Almanya merkezli Henkel'in bir ürünü olarak Türkiye'de bulunmaktadır. Bu kaliteli yumuşatıcı, Türk tüketicileri arasında popülerliğini sürdürmektedir.