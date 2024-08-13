Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, bu yıl Yozgat’ta 41 bin 340 dekarlık alanda yapılan yağlık ayçiçeği üretiminden tam 6 bin 340 ton ürün beklendiğini söyledi.

Vali Özkan, “Yozgatlı çiftçilerin emeğiyle bu verimli topraklar, şehri tarımda bir adım daha öne çıkarıyor” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Ülkemizde Yozgat, tarım sektör içinde sahip olduğu potansiyelle en önemli illerden birisidir. Bu yıl Yozgat’ta 41 bin 340 dekarlık alanda yapılan yağlık ayçiçeği üretiminden tam 6 bin 340 ton ürün bekliyoruz” ifadelerini kullandı.