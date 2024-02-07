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Son verilere göre, Türkiye'de kredi ve mevduat faizlerinde önemli değişimler yaşandı. Merkez Bankası'nın raporlarına göre, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında düşüş gözlemlendi. Yılın ilk haftasında hızlanan tüketici kredisi büyüme oranı, ay sonunda ise yavaşladı. Özellikle kamu bankaları, tüketici kredilerindeki daralmayı yüzde 15'e kadar taşıdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve TL mevduat payını artırmak amacıyla belirli koşulları sağlayan mevduat bankalarına yönelik önemli adımlar attı. Bu adımlar arasında, 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve Kur Korumalı Mevduat hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklara 3 ayda bir faiz uygulanacağı duyuruldu. Bu kararın ardından, kredi faiz oranlarının düşmesiyle mevduat faizlerinin artması bekleniyordu.

Son verilere göre, ihtiyaç kredisi faiz oranları 26 Ocak'ta yüzde 60.73'e gerileyerek Ocak ayı başındaki yüzde 63.4 seviyesinden önemli bir düşüş yaşadı. Taşıt kredisi faizleri de benzer şekilde düşüş gösterdi ve Ocak ayının ikinci haftasındaki yüzde 50.27 seviyesinden 26 Ocak itibariyle yüzde 44.08'e geriledi. Konut kredisi faizleri ise 2024'ün ilk haftasında yüzde 41.1 iken, Ocak sonunda yüzde 41.21 seviyesine ulaştı.

Ekonomi Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, kamu bankaları, Merkez Bankası'nın politika faizi artışlarıyla birlikte özellikle yüzde 70'in üzerindeki tüketici kredilerinde daralmaya gitti. Özel bankalarda ise tüketici kredilerinde benzer bir düşüş yaşandı.

Geçtiğimiz yıl rekor seviyelere yükselen TL mevduat faiz oranlarında ise yeni yıl ile birlikte bir miktar geri çekilme yaşandı. Ocak ayının başında yüzde 51'in üzerinde seyreden 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri, 26 Ocak itibariyle yüzde 49.61 seviyesine geriledi. Ortalama TL mevduat faizleri ise yaklaşık olarak yüzde 46.36 seviyelerinde bulunuyor.