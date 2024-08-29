Merkez dahil 14 ilçeye sahip olan Yozgat’ta belde, köy ve mahalle sayıları açıklandı.

Yozgat Valiliği tarafından 2024 yılına ait il geneli belde, köy ve mahalle sayıları paylaşıldı.

Valilik’ten alınan bilgilere göre Yozgat’ta 22 belde 553 köy ve 239 mahalle var. İl geneli toplam muhtar sayısı ise 792.

Yozgat’ın coğrafi yapısına ve yerleşim düzenine dair bu veriler, ilin kırsal ve kentsel yerleşim oranlarını gözler önüne seriyor. Valilik, yerel yönetimlerin ve muhtarlıkların, halkın taleplerine en etkin şekilde cevap verebilmesi için bu bilgilendirmeleri düzenli olarak yapmaya özen gösteriyor.

Yozgat’ın kırsal alanda sahip olduğu geniş yerleşim ağı, ildeki köy ve belde sayısının yüksek olmasını sağlarken, mahallelerin yoğunluğu ise il merkezinde ve daha gelişmiş ilçelerde kendini gösteriyor. Her biri kendi içerisinde birer küçük yönetim birimi olan beldeler, köyler ve mahalleler, yerel hizmetlerin sunulmasında önemli rol oynuyor.

2024 yılına ait bu veriler, ilin demografik yapısının daha iyi anlaşılması ve yerel yönetimlerin çalışmalarının planlanması açısından büyük önem taşıyor. Yozgat’ta muhtarlıkların üstlendiği sorumluluklar, yerel yönetimlerin merkezi yönetimle uyumlu bir şekilde çalışmasına olanak sağlıyor.

Yozgat Valiliği, il genelindeki yerleşim birimleriyle ilgili bu verileri açıklarken, halkın taleplerinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasında muhtarların önemine de dikkat çekti. Yerel yönetimlerin belde, köy ve mahalle düzeyinde etkin hizmet sunabilmesi için muhtarlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceği belirtildi.