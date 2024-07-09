Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Faruk İbiş, Yozgat’ta 2024 yılının ilk 6 ayında 6 bin 30 ünite kan bağışı yapıldığını söyledi.

2023 yılının ilk altı ayında 7 bin 350 ünite kan bağışı toplandığını, geçen yıla oranla bu yılın ilk 6 ayında ise kan bağışında düşüş olduğunu belirten Başkan Faruk İbiş, vatandaşları kan bağışına davet etti.

Kızılay olarak yaklaşık bin 200 hastanenin kan ihtiyacını karşıladıklarını dile getiren Başkan İbiş, yaklaşık 4 bin personel, 18 Bölge Kan Merkezi (BKM), 69 Kan Bağışı Merkezi (KBM) ile 300 kan bağışı noktasında yıllık ortalama 2,7 milyon ünite kan topladıklarını belirtti.

Başkan İbiş, “İlik nakli ve kök hücre tedavisi bekleyen hastalara için 2013 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliği ile Türkök projesi yürütülüyor. Şuan aktif 1 milyon 110 bin kişi aktif hücre bağışçısı bulunuyor” dedi.

“KAN BAĞIŞI İÇİN 30 DAKİKA AYIRMAK YETERLİ”

Türkiye’nin kan ihtiyacını karşılamak üzere çalıştıklarını söyleyen İbiş, “‘Birbirimize Candan Bağlıyız’ sloganıyla yürüttüğü kan bağışı kampanyası kapsamında, 18-65 yaş arası sağlıklı her bireyi düzenli kan bağışıyla hayat kurtarmaya çağırıyor. Kan bağışlamak isteyen vatandaşlar, en yakın Kızılay Kan Bağışı noktasına giderek form doldurduktan sonra doktor kontrolünde yapacağı kan bağışıyla 30 dakika içinde kan dostları arasına katılabiliyor. Erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir kan bağışında bulunabiliyor” diye konuştu.

HAYAT KURTARAN BAĞIŞÇILARA ONUR MADALYALARI

Türk Kızılayı, Sağlık Bakanlığı ile hayata geçirdiği Ulusal Kan Temini Projesi kapsamında, kan ve kan ürünleri teminini tamamen gönüllülük esasına dayalı bir yaklaşımla gerçekleştirildiğini dile getiren İbiş, “Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği’ne uygun olarak karşılıksız ve gönüllü kan bağışını teşvik etmek amacıyla düzenli bağışçılarını bronz, gümüş ve altın adıyla verilen madalyalarla ödüllendiriyor. Kızılayın altın madalyaları 925 ayar gümüş üzerine altın kaplama olarak hazırlanıyor. Dünya genelindeki benzer programları örnek alarak uyguladığı madalya programıyla Kızılay, kan bağışçılarını maddi değil, manevi değeri yüksek bir hatıra nişanıyla onurlandırmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.