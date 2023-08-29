TBB Risk Merkezi tarafından Ocak ile Temmuz dönemi arasında “Karşılıksız işlemi yapılan çek sayılarının illere ve bölgelere göre dağılımı” verileri paylaşıldı.

TBB Risk Merkezi Ocak ile Temmuz dönemi arasında “Karşılıksız işlemi yapılan çek sayılarının illere ve bölgelere göre dağılımı” verilerine göre Yozgat’ta 7 aylık süreçte ise 376 çekin karşılıksız çıktığı aktarıldı. 7 aylık süreçte en çok karşılıksız çekin yazıldığı ay ise Mart ayı oldu.

TBB Risk Merkezi, Ocak ve Temmuz ayları arasında “Karşılıksız işlemi yapılan çek sayılarının illere ve bölgelere göre dağılımı” verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, 7 aylık dönemde Yozgat’ta 376 çek yazıldı. Yozgat’ın toplam karşılıksız çek değerinin ise 95 Milyon 68 bin lira olduğu bildirildi.

YOZGAT’TA AYLIK DAĞILIM

Yozgat genelinde Ocak ayında 26 adet, Şubat ayında 31 adet, Mart ayında 114 adet, Nisan ayında 104 adet, Mayıs ayında 64 adet, Haziran ayında 6 adet, Temmuz ayında 31 adet yazılan çek karşılıksız çıktı.

7 ay boyunca Yozgat’ta 376 adet karşılıksız çek yazıldı. Yazılan çeklerin toplam değerinin ise 95 Milyon 68 bin lira olduğu bildirildi.

EN DÜŞÜK OLDUĞU 20 İL ARASINDA

Yozgat karşılıksız çek sayısının en düşük olduğu 20 il arasında yer aldı. Karşılıksız çek sayısının yüksekten düşüğe göre kaydedildiği il sıralaması; İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Bilecik, Bolu, Bursa, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Karaman, Konya, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Aksaray, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum olarak bildirildi. Haber Merkezi