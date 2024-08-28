Hüseyin Erdoğmuş’un hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Hüseyin Erdoğmuş kimdir? İşte detaylar…

HÜSEYİN ERDOĞMUŞ KİMDİR?

Isparta'da gül yağı ve gül esansı ile iç içe büyüyen Hüseyin Erdoğmuş, Türkiye'nin en önemli parfümörlerinden biri olarak adını duyurmayı başardı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kimya mühendisliği bölümünden mezun olan Erdoğmuş, doğal gül yağının sentetik üretimini gerçekleştirmeyi hedefledi.

Bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Erdoğmuş, Erdoğmuş Parfüm Sanayi (EPS)'yi kurarak parfüm sektöründe kendine sağlam bir yer edindi.

Erdoğmuş'un yükseliş sürecini daha iyi anlamak için, Türkiye'nin o dönemdeki koku sanayisindeki yeri, Isparta'nın gül üretimindeki önemi ve kısa tarihine de değinildi.

Hüseyin Erdoğmuş ile yapılan görüşmeler ve araştırmalar neticesinde, gençlik yılları, meslek hayatı ve Erdoğmuş Parfüm Sanayi'yi kurma süreci detaylı olarak ele alındı. Ayrıca, Türk koku sanayisine yaptığı katkılar da bu kapsamda incelendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye'nin vergi rekortmenlerini açıkladı.

2023 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

2023 gelir vergisi rekortmenleri listesinde Hüseyin Erdoğmuş, on yedinci sırada yer alıyor.

2023 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 4 milyon 541 bin 644 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.