Teklif, bazı vergi istisnalarının kaldırılmasını, yeni harçların getirilmesini ve kamu gelirlerinde yaklaşık 250 milyar liralık ek kaynak oluşturulmasını hedefliyor.

Araç Alım Satımında Yeni Harç Dönemi

Teklif kapsamında, tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin mevcut harç istisnaları kaldırılıyor.

Bu işlemlerden satış veya devir bedeli üzerinden, bin liradan az olmamak kaydıyla noterlerce nispi harç tahsil edilecek. Ayrıca sıfır ve ikinci el araç satışlarından da binde 2 oranında harç alınacak.

Düzenleme, ikinci el piyasasında kayıt dışılığın azaltılmasını ve işlem gelirlerinin kamuya kazandırılmasını amaçlıyor.

Emlakta Beyan ve Vergi İstisnalarına Sıkı Denetim

Gayrimenkul satışlarında yanlış beyanda bulunanlara uygulanan yüzde 25 oranındaki ceza, teklifle bir kat artırılıyor.

Ayrıca, mesken kira gelirlerinde emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak.

Böylece, bu kapsama girmeyen tüm mülk sahipleri, elde ettikleri kira gelirleri üzerinden beyanname vererek vergi ödemekle yükümlü olacak.

Yeni Harç Kalemleri Geliyor

Teklife göre; kuyumculuk, ikinci el taşıt satışı, özel sağlık kuruluşları, kıymetli maden ticareti ve hayvancılık işletmeleri gibi alanlarda faaliyet gösterenlerden yıllık vergi harcı alınacak.

Bu düzenleme ile hem sektörlerdeki kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi hem de kamu gelir tabanının genişletilmesi hedefleniyor.

Sigorta ve Emeklilik Düzenlemeleri

Vergi paketi, sigorta prim destekleri ve bireysel emeklilik sistemi (BES) alanlarında da değişiklikler içeriyor.

Doğum hariç borçlanma prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e, durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranı ise yine yüzde 45’e çıkarılıyor.

Ayrıca, prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseltiliyor.

Cumhurbaşkanı’na BES Desteği Yetkisi

Teklifle, Cumhurbaşkanı’na bireysel emeklilik fonlarında mevcutta yüzde 30 olan devlet katkısını yüzde 50’ye kadar artırma veya sıfıra kadar indirme yetkisi veriliyor.

Bu düzenleme, piyasa koşullarına göre devlet desteğinin esnek biçimde yönetilmesini sağlayacak.

Vadeli Çek Uygulaması Uzatılıyor

Mevcut vadeli çek uygulamasının süresi, 31 Aralık 2025’te dolacakken, düzenlemeyle 31 Aralık 2028’e kadar uzatılıyor.

Bu sayede ticari işlemlerde nakit akışını kolaylaştıran sistemin devamlılığı sağlanacak.

Vakıf Üniversitelerine Ücret Düzenlemesi

Teklifte, vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerine ilişkin de düzenleme yer alıyor. Buna göre, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrenciler için ücret artış oranları, o yılın haziran ayındaki ÜFE ve TÜFE ortalaması dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenecek esaslara göre tespit edilecek.