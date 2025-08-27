Vergi kaçakçılığını önlemek için hükümet çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Denetimlerde yapay zekayı da kullanan hükümet hiç kimseye göz açtırmıyor. Buna duruma göre, 1 Ekim’den itibaren sadece sahte faturayı kesenler değil, aynı zamanda bu faturaları kullanan patronlar da ağır cezalarla karşılaşacak.

Sahte fatura kesenler de sahte fatura kullananlar da risk altında. Buna göre 1 Ekim'den itibaren sahte faturayı basanlara verilen hapis cezası ‘sahte fatura kullanan’ mükelleflere de uygulanacak. Sahte faturayla yakalanan patronlar 3 kat vergi cezası ve 8 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

E-fatura Üzerinden Denetimler Yoğunlaşıyor

E-fatura üzerinden denetimlerin yoğunlaşması sebebiyle, haberleri olmadan üzerlerine şirket kurulan işsizler, ev kadınları, emekliler, öğrenciler ve çaycılara hapis yolunun göründüğü duyuruldu.

8 Yıl Hapis Cezası

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, mükelleflerin sahte belgeyi ‘bilmeden’ kullandığına yönelik değerlendirmelere son bulacağını bildirerek, "Artık sahte belge kullanan mükellefler ‘vergi kaçakçılığı’ kapsamında işlem görecek” dedi.

Tolu, sahte fatura kullananların risk analiz sistemi üzerinden daha kolay yakalanacağına işaret ederken, sahte faturayı izah edemeyen ya da kayıtlarından çıkarmayan mükellefleri 3 kat vergi ziyaı cezası ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası beklediği uyarısında bulundu.

Abdullah Tolu, sahte fatura düzenleyen şirketlerin para karşılığında işsiz, öğrenci, emekli gibi dar gelirlilerin üzerine kurulduğunu, geçmişte vergi incelemeleri 1.5 yılı bulduğu için yakalanma riskinin düşük olduğunu anlattı. Tolu, “İncelemeler yapay zeka tarafından düzenlenen raporlarla 20 günde tamamlanacak. Bilmeden patron yapılan işsizlerin, emeklilerin hapse düşme riski artacak” dedi.