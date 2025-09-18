Sakarya İlkokulu öğrencileri ve velileri, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ı makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette öğrenciler, eğitim hayatlarına dair heyecanlarını paylaştı. Veliler ise okulda yürütülen çalışmalar hakkında görüşlerini dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Velilere de eğitim sürecine verdikleri destek için teşekkür eden Altınkaynak, “Çocuklarımızın başarısında okul, öğretmen ve aile iş birliği büyük önem taşıyor” dedi.