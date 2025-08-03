Öğrencileri belirli vakıf üniversitelerine yönlendiren uzmanlar, bu yönlendirme karşılığında komisyon alıyor. Bu ücret, öğrenci başına 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Üniversite tercihleri 13 Ağustos’a kadar sürecek. Bu süreçte adaylar ve aileleri, “doğru üniversite” ve “doğru bölüm” arayışıyla yoğun bir çaba içinde. Kimileri tanıtım günlerine katılıyor, kimileri rehber öğretmenlerden ya da uzmanlardan destek alıyor. Ancak bu dönem aynı zamanda ciddi riskler barındırıyor.

Üniversite tercih süreci, bazı rehber öğretmenler için adeta bir “kazanç dönemine” dönüşmüş durumda. Öğrencileri belirli vakıf üniversitelerine yönlendiren bazı öğretmenler, bu yönlendirme karşılığında öğrenci başına 30 bin TL’ye kadar çıkan komisyonlar alabiliyor. Aileler ise bu yönlendirmelerin arkasında maddi bir ilişki olduğunu çoğu zaman fark etmiyor. Öte yandan sosyal medyada dolaşan yanıltıcı bilgiler ve kendini uzman gibi tanıtan kişiler de gençlerin geleceğiyle oynuyor.

“30 Bin TL Vereceğiz”

Vakıf üniversiteleri, rehberlik uzmanlarıyla özel anlaşmalar gerçekleştiriyor. Durum o kadar normal hale geldi ki rehberlik uzmanlarının olduğu WhatsApp gruplarında dahi reklam yapılıyor.

O mesajlardan bazıları şöyle:

X Üniversitesi’ni tercih edip kazanan her öğrenciniz için 5 bin TL ödeme yapılacaktır. Prim alabilmek için öğrencinin bilgilerini 11 Ağustos’a kadar iletin.

Tüm bölüm ve programlarda toplamda 10 öğrenciye kadar ön lisansta 8 bin TL; 11-20 arası öğrenci için lisansta 9 bin TL; 21-30 arası öğrenci için lisansta 10 bin TL verilecek.

1’inci sıra tercihe 30 bin TL, 2’nci ve 3’üncü sıra tercihe 20 bin TL, 4’üncü ve 5’inci sıra tercihe 10 bin TL verilecek.