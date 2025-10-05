Show TV ekranlarında 2025-26 sezonunda yayımlanan Veliaht dizisi, taht savaşlarının ve Esenler Otogarı’nda geçen olayların hikâyesini anlatıyor. Dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Akın Aközü, Serra Arıtürk, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Arif Pişkin, Bora Akkaş, Hazal Türesan, Tansu Biçer, Erdem Şenocak, Semra San, Derya Kardaş, Ayşegül Ünsal ve Derin Beşikçioğlu dizide rol alan isimler arasında bulunuyor.

Veliaht dizisinin 6. bölümünde izleyiciyle buluşacak Büşra karakteri, Esenler Otogarı’nın saygın ailelerinden birinin kızı olarak ekranlara gelecek. Karakter, dizide Yahya ile yakınlaşacak.

2001 İstanbul doğumlu olan Derin Beşikçioğlu, 2025 itibarıyla 24 yaşında. Strasbourg Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan oyuncu, lisans eğitiminin ardından oyunculuk dersleri aldı. Daha önce “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç Hikayesi” ve “Güneşi Söndürmem Gerek” gibi yapımlarda rol alan Beşikçioğlu, Behzat Ç dizisiyle tanınan Erdal Beşikçioğlu’nun kızı olarak da biliniyor.