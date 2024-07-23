Veli Tahir Erdoğan’ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Veli Tahir Erdoğan kimdir? İşte detaylar…

Veli Tahir Erdoğan, 1965 yılında Kırşehir'de doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra, liseyi Tokat Turhal'da bitirdi. Üniversite eğitimini Erciyes Üniversitesi Kayseri İlahiyat Fakültesi'nde tamamlayan Erdoğan, 1987-1992 yılları arasında Kayseri Müftüsü Necmettin Nursaçan'ın destek ve teşvikiyle fahri vaiz olarak görev yapmaya başladı.

Bu dönemde, tefsir, hadis ve fıkıh alanlarında çeşitli hocalardan dersler alarak kendini geliştirdi. Eğitim hayatının ardından aile birleşimi nedeniyle Hollanda'ya taşınan Erdoğan, burada 13 yıl boyunca ve sonrasında Antalya'da 10 yıl eğitim danışmanlığı ve fahri vaizlik yaptı. 2016 yılında Ankara'ya yerleşen Veli Tahir Erdoğan, mevcut projeleri ve çalışmalarına devam etmektedir.