Veli Tahir Erdoğan’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Veli Tahir Erdoğan kimdir? İşte detaylar…

Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Veli Tahir Erdoğan, hayatı ve eserleriyle edebiyat severlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Veli Tahir Erdoğan kimdir? İşte Veli Tahir Erdoğan’ın kitapları ve edebi yolculuğu...

VELİ TAHİR ERDOĞAN KİMDİR?

1965 yılında Kırşehir'de doğan Veli Tahir Erdoğan, ilkokul ve ortaokul eğitimini Ankara'da tamamladı. Lise yıllarını Tokat'ın Turhal ilçesinde geçiren Erdoğan, üniversite eğitimini Erciyes Üniversitesi Kayseri İlahiyat Fakültesi'nde aldı. 1987-1992 yılları arasında Kayseri Müftüsü Necmettin Nursaçan Hoca'nın dikkatini çekerek onun teşvikiyle fahri vaizlik yapmaya başladı. Bu dönemde, tefsir, hadis ve fıkıh dersleri alarak kendini geliştirdi.

Eğitimini tamamladıktan sonra ailevi nedenlerle Hollanda'ya giden Erdoğan, burada 13 yıl boyunca eğitim danışmanlığı ve fahri vaizlik görevlerinde bulundu. Hollanda'daki çalışmalarının ardından 10 yıl Antalya'da yaşadı ve bu süreçte de fahri vaizlik yaptı. 2016 yılında Ankara'ya yerleşen Veli Tahir Erdoğan, yazarlık ve diğer çalışmalarına burada devam etmektedir.

VELİ TAHİR ERDOĞAN KİTAPLARI

Veli Tahir Erdoğan’ın kaleme aldığı eserler, edebiyat dünyasında önemli bir yere sahiptir. Okurlarıyla buluşan bu eserler, Türk edebiyatına değerli katkılar sağlamaktadır. Erdoğan’ın eserleri, edebi derinlikleri ve etkileyici anlatımıyla dikkat çekmektedir.

Yazar Veli Tahir Erdoğan'ın birçok kitabı bulunmaktadır.

· Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Hayatı

· Namaz

· Nüzul Bağlamında Peygamber Kıssaları

· Mevlid ve Taziyelerde Okunan Sureler

· Meal Okuma Rehberi

· Mesajlarıyla Hac ve Umre

· Peygamber Efendimizin Örnekliğinde 99 Esma

· Mutlu Bir Evliliğin Yol Haritası

· 114 Surede Kur'an Çocuklar

· Sevgili Peygamberimizin Hayatı - Çocuklara

· Kur'an'ın İdeallerine İhanet Olan Gıybet

· Çocukta Davranış Eğitimi - Anne-Baba Rehberliğinde

· Farklı Bir Açıdan İslam

· Esma ve Yasa Temelli Tefsir Usul