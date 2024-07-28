CHP Malatya Milletvekili ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba, kamuoyunun merak konusu oldu. Uzun yıllardır ana muhalefet partisi CHP'den milletvekili olan Ağbaba'nın hayatına ve siyasi kariyerine dair detaylar...

VELİ AĞBABA KİMDİR?

24, 25, 26 ve 27. Dönemlerde Malatya Milletvekili seçilen Veli Ağbaba, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP'den 28. Dönem için yeniden Malatya Milletvekili olarak seçilmiştir. Meclis'te yaptığı etkili konuşmalarla sık sık gündeme gelen Ağbaba, uzun süre milletvekilliği yaptıktan sonra, memleketi Malatya’nın Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak siyasi kariyerine devam etmektedir.

EĞİTİM HAYATI

Veli Ağbaba, 1968 yılında Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Karaca’da doğdu. İlkokul eğitimini Malatya Namık Kemal İlkokulu'nda tamamladıktan sonra, Sümer Ortaokulu'na ve ardından Turan Emeksiz Lisesi'ne devam etti. Bu lisenin son mezunlarından biri olan Ağbaba, yüksek öğrenimini 1985-1989 yılları arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

SİYASİ KARİYERİ

Askerliğinin ardından 1993 yılında SHP'ye üye olan Veli Ağbaba, 1994 yılında Malatya Belediye Meclis Üyesi seçildi ve Türkiye'nin en genç Belediye Meclis Grup Başkanı oldu. 1995 yılında CHP İl Saymanlığı, 1998'de CHP İl Eğitim Sekreterliği görevlerini üstlendi ve dört dönem CHP kurultay delegesi seçildi.

18 Ocak 1999'da CHP Malatya İl Başkanlığına seçilen Ağbaba, 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili adayı oldu ve 2002’den bu yana milletvekilliği görevini sürdürmektedir. 31 Mart yerel seçimlerinde, CHP’den Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak siyasi kariyerine devam etmektedir.

ÖZEL HAYATI

Veli Ağbaba, evli ve iki çocuk babasıdır.