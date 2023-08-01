Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Yozgat Bozok Üniversite’sinin de aralarında bulunduğu 20 üniversiteye rektör ataması yapılmıştı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ’ın yerine Prof. Dr. Evren Yaşar atanmıştı. Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, yeni kararın ardından bir açıklama paylaşarak yeni Rektör Profesör Dr. Evren Yaşar’a başarılar dileyip Prof. Dr. Ahmet Karadağ'a görev süresince yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ettiler.

Karardan sonra açıklamada bulunan Milletvekili Akgül, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Evren Yaşar Hocamızı tebrik ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ'a görev süresince yapmış olduğu hizmetler için ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni dönem gözbebeğimiz olan Yozgat Bozok Üniversitemiz için hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Şahan ise açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzası ve takdirleriyle Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Evren Yaşar atanmıştır. Değerli Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a görevde bulunduğu süre içinde yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyorum” dedi. Melike Aslı Arslan