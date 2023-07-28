AK Parti Yozgat Milletvekilleri Akgül ve Şahan’ın Boğazlıyan ziyareti sonrasında Belediye Başkanı Gökhan Coşar açıklamada bulunarak, projeler ve yatırımlarla ilçenin gelişimi için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Coşar açıklamasının devamında, “Yozgat Milletvekillerimiz Sayın Abdülkadir Akgül ve Sayın Süleyman Şahan ile birlikte hemşehrilerimizle ve yol arkadaşlarımızla bir araya geldik. Projelerimizle ve yatırımlarımızla ilçemizin gelişimi için çalışıyoruz. Yaptığımız her işi, gençlerimize ve tüm hemşehrilerimize daha güzel bir gelecek sunma gayesiyle hayata geçiriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek çalışmaya, üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan