AK Parti Genel Başkanvekili, 28. TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaret eden AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, durum değerlendirmesinde bulunduklarını kaydetti.

Ziyaretten sonra açıklamada bulunan Milletvekili Akgül, “AK Parti Genel Başkanvekilimiz, son başbakanımız, 28. TBMM Meclis Başkanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendiyi Yozgat Milletvekilimiz Süleyman Şahan ile birlikte evinde ziyaret ederek, durum değerlendirmesinde bulunduk. Hüsnü kabülleri için Değerli Başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Milletvekili Şahan ise şu ifadeleri kullandı: “AK Parti Genel Başkanvekilimiz, Son Başbakanımız, 28. TBMM Meclis Başkanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendiyi, TESKOMB Genel Başkanı Yozgat Milletvekilimiz Abdulkadir Akgül ile birlikte evinde ziyaret ederek, durum değerlendirmesinde bulunduk. Güler yüzlü hoş sohbeti için kıymetli Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz.” Melike Aslı Arslan