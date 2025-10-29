Yaklaşık 3 yıl süren savaşın ardından işgalci güçlerin tamamı ülkemizden çıkarıldı. Saltanat ve hilafetin kaldırılmasının ardından 1923 yılında cumhuriyet ilan edildi. Ülkemizde bu zamana kadar 12 cumhurbaşkanı görev almıştır. İlk cumhurbaşkanımız kimdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
İlk Cumhurbaşkanımız Kimdir Sırasıyla Ve Tarihleri İle Cumhurbaşkanlarımız
1923 yılından günümüze kadar 5 isim vekaleten cumhurbaşkanlığı yaptı
1- Mustafa Abdülhalik Renda - 1938
2- İbrahim Şevki Atasagun - 1966
3- Tekin Arıburun - 1973
4- İbrahim Sabri Çağlayangil - 1980
5- Hüsamettin Cindoruk - 1993
İlk Cumhurbaşkanımız Kimdir?
İlk cumhurbaşkanımız, cumhuriyetin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk 1920 - 1923 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yaptıktan sonra, 15 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı görevini ifa etmiştir. 1923 yılından 1938 yılına kadar görevde kalan Atatürk, kadınlara seçme ve seçilme hakkı, harf devrimi ve şapka devrimi başta olmak üzere birçok reforma imza atmıştır.
Sırasıyla ve Tarihleri ile Cumhurbaşkanlarımız
1- Mustafa Kemal Atatürk -
(29 Ekim 1923 - 10 Kasım 1938)
2- İsmet İnönü
11 Kasım 1938 - 22 Mayıs 1950
12 yıl boyunca görevde kalan İsmet İnönü döneminde birçok fabrika açıldı ve toprak reformu yapıldı. İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanı olduğu yıllarda Yaşanan en önemli gelişmelerden bir diğeri Türkiye'nin 1949 yılında Avrupa Konseyine katılmasıdır.
3- Celal Bayar
22 Mayıs 1950 - 27 Mayıs 1960
4- Cemal Gürsel
26 Ekim 1961 - 2 Şubat 1966
5- Cevdet Sunay
28 Mart 1966 - 28 Mart 1973
6- Fahri Korutürk
6 Nisan 1973 - 6 Nisan 1980
Toplam 7 yıl boyunca cumhurbaşkanlık görevini ifa eden Fahri Korutürk, özellikle ekonomi ve eğitim alanında reform yapmıştır.
7- Kenan Evren
9 Kasım 1982 - 9 Kasım 1989
8- Turgut Özal
9 Kasım 1989 - 17 Nisan 1993
9- Süleyman Demirel
16 Mayıs 1993 - 16 Mayıs 2000
10- Ahmet Necdet Sezer
16 Mayıs 2000 - 28 Ağustos 2007
11- Abdullah Gül
28 Ağustos 2007 - 28 Ağustos 2014
12- Recep Tayyip Erdoğan
28 Ağustos 2014 tarihinde cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyetinin 12. ve son cumhurbaşkanıdır.