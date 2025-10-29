Yaklaşık 3 yıl süren savaşın ardından işgalci güçlerin tamamı ülkemizden çıkarıldı. Saltanat ve hilafetin kaldırılmasının ardından 1923 yılında cumhuriyet ilan edildi. Ülkemizde bu zamana kadar 12 cumhurbaşkanı görev almıştır. İlk cumhurbaşkanımız kimdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

İlk Cumhurbaşkanımız Kimdir Sırasıyla Ve Tarihleri İle Cumhurbaşkanlarımız

1923 yılından günümüze kadar 5 isim vekaleten cumhurbaşkanlığı yaptı

1- Mustafa Abdülhalik Renda - 1938

2- İbrahim Şevki Atasagun - 1966

3- Tekin Arıburun - 1973

4- İbrahim Sabri Çağlayangil - 1980

5- Hüsamettin Cindoruk - 1993

İlk Cumhurbaşkanımız Kimdir?

İlk cumhurbaşkanımız, cumhuriyetin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk 1920 - 1923 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yaptıktan sonra, 15 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı görevini ifa etmiştir. 1923 yılından 1938 yılına kadar görevde kalan Atatürk, kadınlara seçme ve seçilme hakkı, harf devrimi ve şapka devrimi başta olmak üzere birçok reforma imza atmıştır.

Sırasıyla ve Tarihleri ile Cumhurbaşkanlarımız

1- Mustafa Kemal Atatürk -

(29 Ekim 1923 - 10 Kasım 1938)

2- İsmet İnönü

11 Kasım 1938 - 22 Mayıs 1950

12 yıl boyunca görevde kalan İsmet İnönü döneminde birçok fabrika açıldı ve toprak reformu yapıldı. İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanı olduğu yıllarda Yaşanan en önemli gelişmelerden bir diğeri Türkiye'nin 1949 yılında Avrupa Konseyine katılmasıdır.

3- Celal Bayar

22 Mayıs 1950 - 27 Mayıs 1960

4- Cemal Gürsel

26 Ekim 1961 - 2 Şubat 1966

5- Cevdet Sunay

28 Mart 1966 - 28 Mart 1973

6- Fahri Korutürk

6 Nisan 1973 - 6 Nisan 1980

Toplam 7 yıl boyunca cumhurbaşkanlık görevini ifa eden Fahri Korutürk, özellikle ekonomi ve eğitim alanında reform yapmıştır.

7- Kenan Evren

9 Kasım 1982 - 9 Kasım 1989

8- Turgut Özal

9 Kasım 1989 - 17 Nisan 1993

9- Süleyman Demirel

16 Mayıs 1993 - 16 Mayıs 2000

10- Ahmet Necdet Sezer

16 Mayıs 2000 - 28 Ağustos 2007

11- Abdullah Gül

28 Ağustos 2007 - 28 Ağustos 2014

12- Recep Tayyip Erdoğan

28 Ağustos 2014 tarihinde cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyetinin 12. ve son cumhurbaşkanıdır.