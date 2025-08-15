En düşük memur maaşı 2025 Temmuz itibarıyla 46.990 TL iken, teklifin kabul edilmesi halinde 2027 Temmuz’da 59.261 TL’ye çıkacak. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 16.881 TL’den 21.289 TL’ye, memur emekli maaşı ise 22.670 TL’den 28.590 TL’ye yükselecek.

Sendikalar, teklifin enflasyon gerçeğini yansıtmadığını ve refah payı içermediğini belirterek itiraz ediyor. Toplu sözleşme görüşmeleri sürerken gözler hükümetin sunacağı yeni zam teklifine çevrildi.

Memur Ve Emekliye İlk Zam Teklifi

2026’da %10 ve %6, 2027’de %4 + %4

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği süreçte hükümet, ilk zam teklifini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı için ilk 6 ayda %10, ikinci 6 ayda %6; 2027 yılı için ise ilk 6 ayda %4, ikinci 6 ayda %4 zam önerdiklerini duyurdu.

Süreç 1 Ağustos Tarihinde Başladı

Toplu sözleşme süreci, 1 Ağustos 2025’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda başladı. Ön müzakere toplantılarında 11 hizmet koluna ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplam 1.048 teklif sendikalardan iletildi. Bu teklifler, ayrıştırma sürecinin ardından 1.107 madde üzerinden görüşülmeye devam ediyor

Bakan Işıkhan, müzakerelerin “alın terinin, emeğin, adaletin ve hakkaniyetin masada vücut bulduğu” bir süreç olduğunu belirterek, AK Parti iktidarı döneminde kamu çalışanları ve emekliler için tarihi iyileştirmeler yapıldığını hatırlattı.

Teklifin Ayrıntıları

Bakan Işıkhan’ın açıkladığı teklif şöyle:

2026 yılı ilk 6 ayı: %10 zam

2026 yılı ikinci 6 ayı: %6 zam

2027 yılı ilk 6 ayı: %4 zam

2027 yılı ikinci 6 ayı: %4 zam

Işıkhan, bunun henüz ilk teklif olduğunu ve müzakere sürecinin devam edeceğini vurguladı:

“Amacımız, mali disiplin ile maaş dengesi arasında optimum noktayı bulmak, hem ülke ekonomisinin sürdürülebilirliğini hem de çalışanlarımızın refahını birlikte temin etmektir.”

Memur-Sen: ‘Geçmiş Kayıpları Telafi Etmez’

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin teklifini reddettiklerini açıkladı. Yalçın, zam oranlarında refah payı, taban aylık düzenlemesi ve enflasyon gerçekliği bulunmadığını savundu:

“Ortaya koyduğumuz irade işverenin teklifine yansımamıştır. Bu oranlar geçmiş kayıplarımızı telafi etmez, gelecekteki kaygılarımızı da önlemez. Bu yüzden teklifi reddediyoruz.”

Yalçın, teklifin pazar ve kira artışlarıyla uyuşmadığını belirterek 81 ilde teşkilatlarıyla sahada olacaklarını duyurdu.

Türkiye Kamu-Sen: ‘Geçim Sıkıntısı Kaçınılmaz’

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise enflasyonun %33 civarında olduğunu hatırlatarak, mevcut teklifin kamu çalışanlarını ve emeklilerini yeni yılda da geçim sıkıntısıyla karşı karşıya bırakacağını söyledi:

“Gelen teklif, çalışma barışını tesis edecek, ücret dengesizliğini ortadan kaldıracak bir teklif değil.”

Kahveci, aynı işi yapan devlet memurları ile iş kanununa tabi çalışanlar arasındaki ücret farkının giderilmesi gerektiğini de vurguladı.

Mevcut Maaşlara Göre 2026–2027 Tahminleri

Bugünkü rakamlar üzerinden, hükümetin teklif ettiği oranlar bileşik zam olarak uygulandığında (enflasyon farkı ve refah payı hariç) ortaya çıkan tablo şöyle:

En düşük memur maaşı

2025 Temmuz: 46.990 TL

2026 Ocak (%10): 51.689 TL

2026 Temmuz (%6): 54.790 TL

2027 Ocak (%4): 56.982 TL

2027 Temmuz (%4): 59.261 TL

En düşük SSK–Bağ-Kur emekli aylığı

2025 Temmuz: 16.881 TL

2026 Ocak (%10): 18.569 TL

2026 Temmuz (%6): 19.683 TL

2027 Ocak (%4): 20.470 TL

2027 Temmuz (%4): 21.289 TL

En düşük memur emeklisi aylığı

2025 Temmuz: 22.670 TL

2026 Ocak (%10): 24.937 TL

2026 Temmuz (%6): 26.433 TL

2027 Ocak (%4): 27.490 TL

2027 Temmuz (%4): 28.590 TL

Gözler Yeni Teklifte

Taraflar arasındaki müzakereler önümüzdeki günlerde devam edecek. Sendikalar, enflasyonun üzerinde, refah payı içeren ve ücret dengesizliklerini giderecek yeni bir teklif talep ediyor. Hükümetin ise mali disiplin çerçevesinde, hem kamu maliyesini hem de çalışanların alım gücünü koruyacak bir denge arayışı sürüyor.