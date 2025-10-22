Aşçı’nın AKP hediyesi olan Etiler Polis Okulu arazisindeki inşaatı ve Erdoğan iddialarının soruşturma konusu olmayacağı kesinken, ifadeye hangi bağlamda çağırıldığı henüz bilinmiyor.

Operasyonların daha da genişleyeceği belirtilirken, ifadeye çağrılan isimlerin hangi bağlam ve suçlamaya konu oldukları henüz netlik kazanmadı.

Vedat Aşçı Kimdir?

Aşçı, 1960 yılında Samsun'da doğdu. Eğitimini Almanya'da sürdüren ve 1978'de Almanya'ya giderek Astaş Holding’i de burada kurdu.

İnşaat dışında tekstil ve hazır giyim sektöründe de faaliyet yürüten Aşçı’nın holdingi asıl olarak lüks konut ve otel işine odaklanmış durumda.

Tekstil sektörünün hızlı büyüdüğü 1990'lı yıllarda tekstil makineleri üreticisi Juki'nin Türkiye distribütörü olan, ardından Astaş-Juki olarak tekstil makineleri üreten Aşçı, tekstil sektöründen edindiği serveti gayrimenkul ve turizm faaliyetleriyle katladı.

Açşı’nın adı son dönemde basının gündemine lüks inşaatları dışında Aliyev ile ortaklığı konuşuluyor.

Astaş Holding’e ait otel 2014 yılında Bodrum’da açılmış, bu otel “Avrupa’nın ve dünyanın, en iyi ve lüks resort oteli” olarak seçilmişti.

Astaş Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşcı ile Pasha Holding CEO’su Jalal Gasimov geçtiğimiz yıl ortaklık sözleşmesini imzalamıştı.

Etiler Arazisi

Aşçı bu lüks otel dışında büyük tartışmalara konu olan Etiler’deki Polis Okulu arazisini alan isimlerden olmuştu.

Uzun yıllar tartışma konusu olan ve İBB'nin eski Başkanı Kadir Topbaş döneminde büyük rant başlıklarından biri haline gelen bu arazideki inşaat CHP’li Beşiktaş Belediyesi ve İmamoğlu dönemindeki İBB tarafından mühürlenmişti.

Proje AKP iktidarının, bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın devreye girmesiyle hız kazanmıştı.

Tüm bu gelişmelere rağmen bugün Aşçı'nın ifadeye yine de bu kapsamda mı çağrıldığı merak konusu.

İddialar Ve Sessizlik

Öte yandan bir dönem açıklamalarıyla meclis gündemine de giren Ali Yeşildağ, Aşçı’nın ultra lüks otellerinden birine dair Erdoğan iddialarını dile getirmişti.

Kuruçeşme arazisine çöküldükten sonra, arazinin Vedat Aşçı’nın üzerine geçirildiğini iddia eden Yeşildağ, Aşçı’nın Erdoğan’ın emanetçisi olduğunu öne sürmüştü.

Söz konusu arsanın üzerine şu an Mandarin Oriental Bosphorus otelin inşa edildiğini söyleyen Yeşildağ’ın bu sözleri uzun süre tartışma konusu olmuştu.