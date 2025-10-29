23 Ocak 1969 tarihinde Bingöl'de doğdu.

Bir dönem Bingöl’de burada yaşamış, ilerleyen yıllarını İstanbul ve Diyarbakır arasında geçirmiştir.

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır.

Ailesi tarafından onay verilmemesine rağmen oyuncu olma kararından vazgeçmemiştir.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nu kazandığında hem burada hem de İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunlarda rol almış.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen yardımcılığı yapmıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi vermiştir.

Tamer Karadağlı İle Olan Olay Ne?

Veda Yurtsever, 32 yılını adadığı Devlet Tiyatroları’ndan ayrılırken kurumun genel müdürü Tamer Karadağlı hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Veda Yurtsever, “Sanatçıların kaldığı oteli bile beğenmeyip yancısıyla daha lüks bir otelde yer ayırtmış. Turnelerde elde edilen mil puanlarıyla kendilerine yurt dışı VIP uçak bileti hediye etmelerine ne demeli peki? Otele bir gecelik verilen parayla bir oyun çıkarırdık be!” yazmıştı.