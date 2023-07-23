Boğazlıyan ilçesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2023 Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi’yle görev yerleri değişen, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cihat Ateş, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Cumhuriyet Savcısı Emre Dursun, Cumhuriyet Savcısı Feyza Okudur Kaya ve Hakim Servet Kaya’nın onuruna verilen veda yemeği düzenlendi.

Veda yemeğinden sonra Kaymakam Samet Serin yargı mensuplarına çeşitli hediyeler takdim ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Haber Merkezi