Bozokspor Başkanı Bahadır Yılmaz, siyasilere seslenerek Bozok Stadyumunun yarım kalan ihalesinin tamamlanmasını talep etmişti.

Başkan Yılmaz’ın talebinin ardından İleri Gazetesi ekibi olarak vatandaşlara ne düşündüklerini sorduk.

Vatandaşlar Bozok Stadyumunun artık bitmesi gerektiğini aktararak Yozgat’a yapılmayan yatırımlarla alakalı açıklamada bulundular.

“BİZ BURADA ZAMANINDA GALATASARAY’I YENDİK”

Konuyla alakalı fikrini sorduğumuz vatandaş Mehmet Dursun, “Biz burada zamanında Galatasaray’ı yendik. Birinci ligde oynamıştık o zamanlar. Şehrimizin sağ olsunlar ileri gelenleri milletvekillerimiz, bakanlarımız bir el atmadılar buraya. Ne takımımıza ne stadımıza.. Yarım bıraktılar gittiler. İstemez miyiz şimdi yani üçüncü lige çıktık değil mi? Tekrar yükselelim benim düşüncem bu. Şu koskoca stat şehrin ortasında olur mu? Benim fikrimce olmaz, yani daha geniş daha uzak bir yere kurulsun ve vatandaş o şekilde sebeplensin” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİRDE STADYUMUN VE HAVALİMANININ YAPIMI BİTMİYORSA ŞEHİRDE GENÇLERİ TUTAMAZSINIZ”

Bir başka düşüncesini sorduğumuz vatandaş Gökhan Alpaslan ise stadyumun bitmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Alpaslan, “Yozgat’ta doğdum büyüdüm, Yozgat’ın genel olarak açılımını şöyle yapayım ben size; Yozgat küçük şehir, bizim dört tane milletvekilimiz var. Bunların ikisi de AK Parti Milletvekili. Bunların mecliste dile getirmeleri gerekiyor ki, bu stadyumun bitmesi gerekiyor, beş yıl oldu Yozgat’taki maçlar başka şehirlerde yapılıyor. Yani buna hiç gerek yok. Zaten bizim faal durumda olan stadyumumuz vardı, bunu yenilediler ve aynı yerde yeniden yapılması bir numaralı hataları oldu. Şehrin dışarısına yapılsaydı ve şehir o tarafa doğru büyüseydi daha iyi olurdu. Yozgat iki dağın arasında kaldı, ne Sorgun’a doğru büyüyebiliyor ne de Yerköy’e doğru. Şefaatli yol ayırımının olduğu yere yapılsaydı bu stat, Yozgat Yerköy’e doğru büyürdü. Çalatlı’nın orada yapılsaydı; Yozgat Sorgun’a doğru büyürdü. Yozgat’ı büyük şehir yapmanın çabasına düşmeleri gerekiyor artık. Yozgat’ta gençler durmak istemiyor. Hangi gence sorarsanız sorun, bir şehirde stadyum yapımı bitmiyorsa, havalimanı yapımı bitmiyorsa şehirde gençleri tutamazsınız. Burası sadece Yozgat merkez olarak emekli şehri olur” dedi.