Şahan, göreve seçildiği günden bu yana çeşitli ilçelerde ve mahallelerde temaslarda bulunarak yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların takdirini topluyor.

Milletvekili Şahan, İl Başkan Yardımcıları, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Yozgat merkez Lise Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Ziyarette esnafların ve vatandaşların sorun ve talepleri dinlendi. Şahan, esnaflara hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Şahan ve beraberindekiler, İl Başkan Yardımcıları Kazım Emiroğlu Şimşek ve Ömer Rıza Karakoç ile Sorgun İlçe Başkanı Ahmet Soysal eşliğinde Sorgun Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, sağlık tesisinin güncel durumu hakkında bilgi aldı. Milletvekili, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar, hastalara ise acil şifalar diledi.

Heyet, Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek birimleri ve hastaları gezdi, taleplerini dinledi. Şahan, misafirperverliklerinden ötürü başhekim Babür Cevheroğlu’na teşekkür etti ve tüm sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.



Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de ziyarette bulunan Şahan ve beraberindekiler, ilçede yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Çalışanlarla bir araya gelen heyet, görevlerinde kolaylıklar diledi. Şahan, İlçe Müdürü Yusuf Canbolat’a misafirperverliği için teşekkür etti.

Ziyaretler hakkında açıklama yapan Şahan, “Yozgat’ımızın her noktasında hem vatandaşlarımızla hem de kamu kurumlarımızla bir araya gelerek taleplerini ve ihtiyaçlarını yerinde dinliyoruz. Esnafımızın, sağlık çalışanlarımızın ve tarım personelimizin sorunlarına çözüm üretmek, onların yanında olmak bizim görevimiz. Halkımızın memnuniyeti ve güveni için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.