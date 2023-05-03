Bahar mevsimiyle birlikte Yozgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilde bulunan park ve yeşil alanlarda temizlik ve ağaç budama, bakım-onarım ve yabani ot temizliği çalışmaları başlatıldı.

Vatandaşların uğrak yeri olan park ve yeşil alanlar kullanılabilir ve temiz bir görünüme kavuşabilmesi için bakım-onarım, temizlik ve ot temizliği çalışmaları yoğun bir şekilde yürütülüyor.

Belirlenen plan ve program dahilinde Yozgat’ta bulunan tüm park ve yeşil alanlarda gerekli bakım-onarım, yenileme ve temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Park ve bahçelerde temizlik ve budama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Celal Köse, “Yozgat genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz bahar mevsiminin gelmesi ve güneşin kendini göstermesi ile birlikte çalışmalara hız kazandırdı. Şuanda şehir merkezi dahil olmak üzere tüm mahallelerimizde bulunan park ve yeşil alanlarımız vatandaşlarımız için hazır hale getiriliyor” dedi. Alpaslan Demir