Belediye ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanında yürütülen üstyapı çalışmaları devam ediyor.

İlçe genelinde yürüttüğü yol açma çalışmalarıyla ulaşım ağını genişleten ekipler, merkez mahalleleri kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yeniliyor.

Bu çerçevede çalışmalarını periyodik olarak devam ettiren ekipler, Bağlarbaşı Mahallesi Ziya Gökalp Caddesinin yollarını kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla konforlu hale getiriyor.

Yapılan yol çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “Yaz aylarının gelmesi ile yaşanan yol sorunlarına çözüm bulmak adına birçok alanda belediyemizce başlattığımız yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İlçemizin Bağlarbaşı Mahallesi Ziya Gökalp Caddesinde kilit parke çalışmalarını yürütmeye başladık. Program dahilinde çalışmalarımız devam edecektir. Amacımız ilçemizin genelinde vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleridir" dedi. Mustafa Babayiğit