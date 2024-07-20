Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Harun Evcimen, yerel ve ulusal basın temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Evcimen 24 Temmuz Çarşamba günü Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının hizmet binasının temel atma törenine Yozgat halkını davet etti.

Yozgat Belediyesi Çamlık Kahvaltı Salonunda düzenlenen programa Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Harun Evcimen, oda üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Başkan Evcimen, Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının hizmet binasının temel atma töreni ile ilgili yerel basın temsilcilerini bilgilendirdi.

Evcimen yaptığı açıklamada, “24 Temmuz Çarşamba günü temelini atmayı planladığımız Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının hizmet binasının hakkında ve odamızın tarihçesi hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 3568 sayılı kanunun 1 Haziran 1989 TBMM’de kabul edilmesiyle ve 13 Haziran 1989 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle yasal statüsüne kavuşarak resmi kimliğini kazanmış ve 1990 yılında ilimizde kurularak faaliyetine başlamış kamu kurumu niteliğinde çalışan, ülkemizdeki 77 odadan bir tanesidir. Kurulduğu yıllarda kiralık binalarda faaliyetini sürdüren odamız ilk olarak 2008 tarihinde üst birliğimiz TÜRMOB’un destekleriyle ve o dönem oda başkanımız Mehmet Doğan tarafından odamıza kazandırılan, mülkiyeti odamıza ait olan Lise Caddesindeki mevcut yerine, taşınmıştır. Üye sayımızın artmasıyla ve mevcut binamızın şehrin içinde kalmasından dolayı otopark sorunu sebebiyle üyelerimize yeteri kadar ve sağlıklı bir şekilde hizmetini sürdüremez hale geldiğinden yeni ve müstakil bir bina ihtiyacı doğmuştur. 2013 yılında yine dönemin oda başkanımız Mehmet Doğan’ın gayretleri ve üst birliğimiz TÜRMOB’un destekleriyle Atatürk yolu üzerinde bulunan, Şehitler Fen Lisesi’nin tam karşısında, lokasyon olarak çok güzel bir mevkide odamıza 1.500 m2 bir arsa kazandırılmıştır.

Gelinen noktada geçtiğimiz yılbaşında temel atmayı planladığımız ancak ülkemizi yasa boğan ve bir daha asla yaşanmamasını dilediğimiz, binlerce canımızı kaybettiğimiz ve halen yaraları sarılmaya çalışılan talihsiz 6 Şubat depreminden dolayı ertelemek zorunda kaldığımız temel atma törenimizi 24 Temmuz Çarşamba günü inşallah gerçekleştireceğiz. Bin 500 metrekare arsa üzerine, zemin kat dahil üç kat ve toplam 900 metrekare kullanım alanı olan, bodrum katında ise son derece modern ve şehrimizdeki kurum kuruluşlar ile STK’larımızında ihtiyacına cevap verebilecek düzeyde tasarlanan kongre ve konferans salonu ile güzel bir hizmet binasının temelini, siz değerli basın mensuplarımızla beraber, meslektaşlarımız, misafir oda başkanlarımız, TÜRMOB’umuzun çok değerli genel başkanı ve kurul üyeleri, siyasetçilerimiz, bürokratlarımız ve misafirlerimizin katılımlarıyla atmayı planlıyoruz. Tabi ki çıkmış olduğumuz bu yolun, zor ve meşakkatli bir yol olacağının bilincindeyiz. Ama inşallah olağan üstü durumlar ve asla olmasını dilemediğimiz doğal afet veya salgın hastalık gibi mücbir sebepler olmadığı sürece önümüzdeki iki yıl içerisinde binamızın inşaatını tamamlayıp, hep birlikte açılış törenini yapmayı arzu ediyoruz. Tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.