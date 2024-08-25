Valilikten yapılan açıklamada, “Orman varsa hayat var. Orman yangınlarına karşı duyarlı olalım, yeşil vatanımızı ve geleceğimizi ateşe atmayalım” denildi.

ORMAN YANGINI NEDİR?

Orman yangını, doğal ya da insani sebeplerden ortaya çıkan yangınların ormanları kısmen veya tamamen yakmasıdır. Yıldırım düşmesi, yanardağ patlaması ve yüksek sıcaklık gibi doğal sebeplerle çıkan yangınlar ile sigara, tarımsal ürünler nedenli çıkan insan kaynaklı yangınlar vardır. Ormanların yanması ekolojik olarak birçok zarara sebep olur, iklim değişikliği ve kuraklık bunun başlıca sonuçlarındandır.

ORMAN YANGINLARI İÇİN ÖNLEMLER

Ormanları yangınlara karşı korumak için yapmamız gerekenlerden bazıları; Ormanlara cam ve cam kırıkları atılmamalıdır. (Cam, güneş ışığını odaklayabilir. Odaklanan ışık tutuşma yoluyla çimenlerin alevlenmesine ve dolayısıyla yangının oluşmasına neden olabilir.) Mangal külleri söndürülmeden dökülmemelidir. Çünkü çimenlerin tutuşarak yangın çıkarma olasılığı vardır. Halk görevli kişiler ve çevre örgütleri tarafından bilinçlendirilmeli, bu konuda seminerler ve konferanslar düzenlenmelidir. Ormanda ateş yakmamalıyız, yakmak zorundaysak çimensiz bir alanda ateşin etrafına taş koyarak yakmalıyız. İhmal, dikkatsizlik ve doğal nedenler nedeniyle çıkan orman yangınlarının sebepleri sıralaması Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak. Yakılan ateşi söndürmeden bırakmak. Özellikle mangal için yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması. Sönmemiş sigara izmariti ve kibriti yere atmak. Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen otları veya tarla anızını yakmak. Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşmak. Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmak, güneş ışığının camdan yansıyarak otları yakması. Çocukların orman içinde ateşle oynamaları. Eğlence veya gösteri için ormanda ateşle bir şeyler yapılması, ateş yakılması. Tepelik yerlere servi benzeri uzun ağaçlar dikilmesi, bunun sonucunda ağacın yıldırımı çekerek yanması, yangının sıçrayarak yayılması. Havaya atılan kurşunlu silahlardan meydana gelir. Aşırı sıcaklar ve iklim değişikliğinin etkileri.

KASITLI ÇIKARILAN ORMAN YANGINLARI

Orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için çıkarılan yangınlar. Yabani hayvanları uzaklaştırmak. Gelir elde etmek. Tarla büyütmek veya tarla alanı açmak için ormanı yakmak veya ormanı bu sebeple yakınca yangının kontrolden çıkması.