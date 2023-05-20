Yaklaşan Hac mevsimi öncesinde kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adaylarına eğitim verildi.

Bu yıl kutsal hac yolculuğuna çıkacak olan hacı adaylarına İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, Şube Müdürü Bekir Çetintaş, İlçe Vaizi Nuran Baba, Müftülük Şefi Mehmet Polat ve din görevlisi Ahmet Yıldırım tarafından seminer verildi.

Seminerde hac adaylarına yolculuk öncesinde, Mekke ve Medine'de dikkat edilmesi gereken hususlar hatırlatıldı. Hacla ilgili menasik yerine getirilirken uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verilerek pasaport ve sağlıkla ilgili dikkatli olunması gereken hususlar hatırlatıldı.

“HELALLEŞİP VE BORÇLARINIZI ÖDEYİN”

Seminere katılanlara ayrıca şu bilgiler aktarıldı; “Bedeni ve mali bir ibadet olan haccın birçok faydaları ve hikmetleri vardır. Kur’ân-ı Kerim’de hac ibadetinin muhtelif safhaları hem şekli, hem de manevi ve ruhi yönlerden tasvir edilerek çeşitli yararlarının bulunduğu belirtilmiştir. Hac ibadetini eda eden kimse her şeyden önce, Allah’ın bir emrini yerine getirmiş ve böylece O’nun rızasını kazanmayı amaçlamıştır. Esasen ilâhî buyrukların en önemli esprisi ve hikmeti budur. Bunun yanında, haccı eda eden insanın, ona hazırlanırken, menâsikini yerine getirirken ve ibadetini tamamladıktan sonra, kendi kabiliyetine göre elde edeceği olumlu sonuçlar vardır. Hac yolculuğuna hazırlanan kişi bir taraftan gerekli hazırlıkları yaparken, diğer taraftan günahlarına tövbe eder, üzerinde kul hakkı varsa bunların sahipleriyle görüşüp helalleşir ve borçlarını öder. Eş, dost ve akrabaları ile vedalaşır, özellikle, sağ ise, anne babasının rızasını alır. Bu bir nevi, büyük yolculuk diyebileceğimiz Ahiret yolculuğunun adeta bir provası gibidir. Mekke’ye varan hacı adayı, Kâbe etrafında, cins, ırk, renk, mevki, makam, zengin, fakir ayrımı olmadan omuz omuza saf tutan, tavaf eden, Arafat’ta dualarıyla Allah’a yönelen büyük kalabalık içerisinde kendisini, adeta mahşer yerinde Allah’ın huzuruna çıkmış birisi olarak algılar. Hacı, her gün en az beş defa yöneldiği ve Kur’an’da Allah’ın evi olarak nitelenen Kâbe’yi bizzat yerinde görüp, orada, başta Hz. Muhammed olmak üzere, geçmiş peygamberlerin hak din uğrunda verdikleri mücadeleleri hatırlar ve asırlar boyunca birçok mü’minin namaz ve niyazlarına sahne olan bir atmosferde yaşayarak bu manevi zevki tatmış olur. Ayrıca, hac esnasında Hz. Peygamber ve ashabının bulunduğu coğrafî mekânları ziyaret ederek, mekânlarda bulunarak o dönemin havasından nasiplenmiş olur. Mü’min, ihrama girerken büründüğü beyaz elbiseyle, kabre girerken bürüneceği kefenin benzerliğinin şuurunda olarak, ihram kelimesinin sözlük anlamının da çağrıştırdığı gibi, bu kıyafeti taşıdığı süre içinde, başka zamanlarda kendisine meşru olan bazı davranışlardan uzak kalıp, gündelik alışkanlıklarından ve bağımlılıklarından kurtulma ve kendisiyle hesaplaşma imkânına kavuşmuş olur. Hac esnasında hiçbir şeye zarar vermemek esas olduğundan, insanın çevresiyle ilişkisinde son derece dikkatli davranması gerektiği ortaya çıkar. Bu husustaki titizliğin ölçüsü, Kur’ân-ı Kerimdeki yasaklardan ve bu yasakların çiğnenmesi halinde verilecek cezaları bildiren ayetlerden anlaşılmaktadır. Özellikle bitki ve hayvan türünden canlılara karşı gösterilmesi gereken özen kişiye, başka zamanlarda kazanamayacağı ölçüde bir duyarlılık sağlar. Bunun yanında öfkelenmemek, kimseyi incitmemek, sabırlı ve güler yüzlü olmak gibi ahlaki davranışlar da haccı gereği gibi yerine getirenlerin elde edecekleri manevi kazançlar arasında yer alır. Dolayısıyla Müslüman, hac esnasında, daha önce teorik olarak haberdar olduğu, fakat layıkıyla yaşayamadığı bir dizi imânî ve ahlâkî özellikler kazanır.”

Programa katılan hacı adayları seminerin düzenlenmesi ve yapılan bilgilendirmeden memnuniyetlerini ifade edip Müftü Elveren’e ve kayıt işlemleri sırasında özenli bir şekilde destek veren yardım eden müftülük çalışanlarına teşekkür ettiler.

Kutsal hac yolculuğuna çıkacak olan bütün vatandaşlara hayırlı ve bereketli yolculuklar temennisinde bulunularak program sonlandırıldı. Melike Aslı Arslan