Yaz döneminde yazlık ayakkabı tercih eden fakat fiyatlardan dolayı eski ayakkabılarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından Yozgat’ta ayakkabı tamircilerinde yoğunluk oluşturuldu.

Yaz aylarında sıcak hava artarak etkisini sürdürürken yazlık ayakkabı fiyatlarının artmasından dolayı eski ayakkabılarını değerlendiriyor.

Evlerinde uzun süre kullanılmamış veya yıpranmış yazlık ayakkabısı bulunan vatandaşlar tamircilerin yolunu tutuyor.

Yozgat’ta uzun zamandır ayakkabı tamirciliği yapan Lostra Salonu işletme sahibi Mahmut Ekinci, vatandaşların artan fiyatlardan dolayı bir yoğunluk oluşturduklarını söyleyerek açıklamalarda bulundu.

Tamirat ve tadilat gerektiren ayakkabıların kendilerine getirildiğini ifade eden Mahmut Ekinci, işlerinde bir artış olduğunu bildirdi.

Mahmut Ekinci, gelen ayakkabılarda karşılaştıkları problemlerin en başında ise dikiş sökülmesi ve yırtılma olduğunu aktardı.

Tamirat işlerinin hızlandığını anlatan Mahmut Ekinci, “Havalar sıcak olduğu için vatandaşların yazlık ayakkabıya yöneliyor. Malum fiyatlar baya bir arttı. Fiyatlarda yapılan artış vatandaşlarımızı bize yönlendirdi” dedi.

Yozgat’ta uzun zamandır ayakkabı tamirciliği yapan Lostra Salonu işletme sahibi Mahmut Ekinci, “Ayakkabı tamirine yönelme inanılmaz arttı. İnsanların alım gücünün düşmesi insanları tamire yönlendiriyor. Bir ayakkabının fiyatı 800-900 liraya çıkmış durumda. Bu da insanların ayakkabıları tamir ettirmesine yönlendiriyor. Tamire gelen ayakkabıların taban değişimini, dikiş, file değişimi, çanta gibi birçok tamiri bize geliyor” dedi.

Ayakkabıların pahalı olmasının kedi işlerine katkı sağladığını birçok fişinin fiyatlardan dolayı tamire başvurduğunu kaydeden Mahmut Ekinci, “İşlerimiz son zamanlarda baya güzel. Ayakkabıların pahalı olması bizim işimize yaradı ve tamir işleri arttı. Ayakkabılar artık atılmıyor tamir ettiriliyor. Spor ayakkabılarının genelde arka iç kısımlarında sorun bulunuyor. Ayakkabılar çok pahalılaştı. Fakat arka bölümdeki işçilikleri ve kullanılan malzemesi çok kalitesiz oluyor. Bu nedenle en çok ayakkabılarının arka iç kısmındaki deriyi değiştiriyoruz. İnsanlar yeni ayakkabı almaktansa mevcut ayakkabısını tamir ettirip giyiyorlar. Dikiş söküğü ve yırtılma problemleri ile karşılaşıyoruz. Özellikle kadın vatandaşların yazlık ayakkabılarında bu problemleri çok yaşanıyor. Evdeki açık ayakkabılarının bozuk olan yerlerini tamir ettirip giyiyorlar. Pahalı ayakkabı da alsa bir yerinde bir bozukluk meydana gelince bize getiriyorlar” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan