Vatandaşlar indirime tepkili

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Tarım Kredi Kooperatifi indirimlerine vatandaşlardan tepki: “Yüzde 50 indirim böyle mi olur?”

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, temel ihtiyaç ile temizlik ürünlerini kapsayan yüzde 50'ye varan indirim kampanyası 17 Ekimde başladı, vatandaşlar indirime tepki gösterdi.

Yozgat dahil 81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim kampanyası 17 Ekimde başladı. İndirimler ise nohut, mercimek, salça, çay, un, üt, peynir, pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerini ve kağıt peçete, kağıt havlu deterjan, sabun gibi temizlik ürünlerini kapsadı.

Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarına gelen vatandaşlar fiyatları yine uygun bulmadı. 17 Ekimde başlayan indirim kampanyası, 2 Kasım tarihine kadar devam edeceği belirtildi.