Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Mevlana Mahallesi’nde yapımı süren Güneykent 1. Etap Konut Projesi'nin planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti.

İnşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Coşar, “Modern, güvenli ve estetik yaşam alanları sunacak konutlarımız her geçen gün yükseliyor. Vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.

Diğer mahallelerde de yeni konut projelerine kısa sürede başlanacağını aktaran Başkan Coşar, Yuvam Konutları Projesi'ne de kararlılıkla odaklandıklarını vurguladı.

İlçenin gelişimi için çalıştıklarını belirten Coşar, “Boğazlıyan’a her alanda kalıcı eserler kazandırmak için gayretle çalışıyoruz” diye konuştu.