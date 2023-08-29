Başkan Yaşar, Özellikle gıda enflasyonunun son aylarda yüzde 30'lara ulaştığını belirten Yaşar, vatandaşın bu durumu cebinde hissettiğini söyledi.

Yaptığı açıklamada halk pazarlarına vurgu yapan Yaşar, "Bir zamanlar pazar sepetiyle pazarı gezen vatandaşlarımız, artık sepet ile pazara gidemiyor. Halk pazarlarında gramla alışveriş yapıyor. Pazar tezgahları, eski hareketliliğini kaybetti" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, son bir yılda sebze ve meyve fiyatlarında yüzde 40'a varan artışların yaşandığını belirtti.



Gençlerin evlenme planlarını ekonomik zorluklar nedeniyle ertelediğini vurgulayan Yaşar, "Yozgat'ta kira fiyatlarının son 5 yılda yüzde 70 arttığını görüyoruz. Gençler bu yüksek kiralar nedeniyle hayatlarını birlikte sürdüremez hale geliyor" şeklinde konuştu.



Emeklilerin de ekonomik daralmadan nasibini aldığını ifade eden Yaşar, "Bir zamanlar çarşı-pazar gezen emeklilerimiz, artık evlerinden dışarı çıkmakta zorlanıyor. En temel ihtiyaçları için bile bütçe ayıramıyorlar" dedi.



Çiftçilere de değinen Yaşar, "Bölgedeki çiftçiler artık tohum atmak, ekip biçmek istemiyor. Mazot, gübre fiyatlarındaki astronomik artışlar ve düşük ürün alım fiyatları yüzünden zarar ediyorlar. Bu, ülkemizin gıda güvencesi için büyük bir tehdit" uyarısında bulundu.



CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, tüm bu olumsuzluklara rağmen hükümetin vatandaşın yaşadığı bu zorlukları görmezden geldiğini belirtti ve ekledi: "Ülkemizin bu zorlu süreci aşması için somut, bilimsel ve vatandaş odaklı politikalara ihtiyacı var. Yozgatlı hemşehrilerimizin yaşadığı bu zorluklardan kaygılanıyor, onların yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz." Haber Merkezi