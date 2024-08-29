Burak Keleş'in X'te paylaştığı video üzerine kim olduğu ve hayatı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Burak Keleş kimdir? Burak Keleş kime küfür etti? İşte detaylar...

BURAK KELEŞ KİMDİR?

Kartal'da Burak Keleş isimli bir kişi, sosyal medya platformu X'te paylaştığı video ile büyük bir tartışma başlattı.

Keleş, CHP'ye oy veren vatandaşlara yönelik çöp konteynerinin önünde çektiği videoda hakaret ve küfür dolu ifadeler kullandı. Kısa sürede yaygınlaşan bu görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Videonun yayılmasıyla birlikte, sosyal medyada '#BurakKeleşTutuklansın' etiketi altında bir kampanya başlatıldı. Kullanıcılar, Keleş'in CHP seçmenine ve Atatürk’e yönelik ağır hakaretler içeren paylaşımlarını kınayarak, adalet talep etti.

Tepkiler, daha önce sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu hatırlatarak, Keleş'in de aynı şekilde cezalandırılması gerektiğini savundu.

Kullanıcılar, Burak Keleş'in CHP seçmenine ve Atatürk’e yönelik küfürlü paylaşımlarını kınayarak, sosyal medya üzerinden adalet talebinde bulundu.

Bu olay, sosyal medya üzerinde geniş bir tartışma ve tepkilere yol açtı.