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Askerliğini bedelli yapmak isteyen vatandaşlar, bedelli askerlik kaç lira? 2024 yılı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? sorularının yanıtını arıyor. Peki, 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2024 bedelli askerlik ücretleri açıklandı mı? İşte detaylar...

2023 yılında bedelli askerlik ücretleri, Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL, Temmuz-Aralık dönemi için ise 122 bin 351 lira olarak belirlenmişti.

2024 bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki orana bağlı olarak belirlenecek. Gelecek yılın bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranları doğrultusunda şekillenecek.

Yüzde 30 zam uygulanması durumunda, bedelli askerlik ücreti 159.056 liraya yükselecek. Yüzde 40 zam yapıldığında ise güncel bedelli askerlik tutarı 171.291 liraya çıkacak. Bedelli askerliğe yüzde 50 artış olması durumunda ise toplam ödeme 183.526 lira olacaktır.

Vatandaşlar, 2024 bedelli askerlik ücreti hakkındaki gelişmeleri takip ederek, askerlik tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapma imkanına sahip olacaklar.