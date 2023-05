Temsili askerlik uygulamasıyla ile 36 özel gereksinimli vatandaş, bir günlüğüne de olsa askerlik vazifesini yerine getirdi.

İl Jandarma Alay Komutanlığında gerçekleştirilen askerlik yemin töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Özel gereksinimli 36 vatandaş, Türk Bayrağı ve silah üzerine el koyarak askerlik yemini etti.

Askerlik görevlerini tamamlayan özel gereksinimli askerlerin terhis belgeleri ise Vali Ziya Polat ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Törende Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer ve Bekir Çetin konuşma yaptı.

“KORUMAYA ALINMAK İSTEMİYORUZ”

Engelli vatandaşların adına konuşan Bekir Çetin, askerlik anısını anlatanları hep bir buruklukla dinlediklerini söyledi. Çetin, artık askerlik anılarının olduğunu ve bu durumdan mutluluk duyduğunu belirtti.

Toplumun bir kenara ayırdığı cam fanus içinde, özenle korumaya alınmak istemediklerini de dile getiren Çetin, “Şanlı tarihimizin her sayısında kahramanlık destanını yazan yüce Türk milletinin gözbebeği kahraman ordumuzun, bir mensubu olma onurunu bizlere verdiğiniz için şükranlarımızı sunarız. Biz engelli olduğumuz için askerlik anısını anlatanları hep içimizde bir buruklukla dinledik. Ama artık bizim de anlatacak anılarımız olduğu için çok sevinçliyiz. Kahraman milletin ferdi olarak yaptığımız kısa askerlik hizmetiyle her zaman ve her yerde bu aziz milletimizin hizmetkârı olduğumuzu, her koşulda, her zaman bıkmadan, yılmadan ve usanmadan, Atatürk ilke ve inkılaplarının koruyucusu olacağımızı dosta ve düşmana göstereceğiz. Bizler engelli olarak toplumun bir kenara ayırdığı cam fanus içinde, özenle korumaya alınmayı istemiyoruz. Bizler engelimizle insanımızın arasında yürürken her fırsatta topluma faydalı olabileceğimizi söylüyoruz. Kısa olsa da yaptığımız askerlik hizmetini yapmış bulunuyoruz. Bizlere bu fırsatı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Ne Mutlu Türküm Diyene” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUZ”

Eğitime katılan askerlerin yemininin hayırlı olmasını dileyen Vali Ziya Polat, “Bayrağa ve Kuran’a yemin eden askerliğin ilk gününü yaşayan değerli kardeşlerim, büyük bir gurur yaşıyoruz. Evlatlarımız, kardeşlerimiz bayrağa ant içtiler. Bu imanla ve ruhla, devlete ve millete peygamber ocağına hizmet etmenin onurunu yaşayacaklar, yaşıyoruz. Yiğitler şehri Yozgat’tayız. Yiğidin harman olduğu diyarlardayız. Bu memleket özel, güzel bir memleket. Bu memleket devletine, memleketine bağlı bir memleket. Bizler bu imanla yetiştik, inşallah evlatlarımız da bu imanla yetişir ve bu imanla yetiştiririz. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz, şehitlerimiz vardı. Rabbim tüm şehitlerimize rahmetle davet eylesin. Onları saygıyla rahmetle anıyoruz. Gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bu devlet ve millet için şehadet şerbeti içen kardeşlerimizden, silahın önüne ve cepheye koşan gazi olan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Onları bu imanla yetiştiren ailelerimizden de Allah razı olsun. Aynı iman ve inanç ile gelecek nesillerimizi yetiştirmemiz lazım. Şükürler olsun görüyoruz ki çakı gibi askerlerimiz, jandarmalarımız var. Bu milletin sırtı yere gelmez. Bu millet Dünyaya adaleti sağlamak için yaratılmış bir millettir. Mazluma umut olan bir millettir. Zalime yavuz, mazluma yunus olan bir millettir. Gençlerimizin yemininin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ENGEL AZMİNİZİ KIRMASIN”

Temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen engelli vatandaşları tebrik eden İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Başer, “Jandarma Genel Komutanlığının direktifleri doğrultusunda engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak icra edilen temsili askerlik törenine katılarak bizleri onurlandırdınız. Şahsım ve İl jandarma Komutanlığı personeli adına saygılarımı sunarım. Askerlik kanunu gereği askerlik hizmeti ülkemizde her Türk erkeği için zorunludur. Askerlik mükellefiyeti asker millet kavramının dünyadaki yegâne örneğini teşkil eden Türk milleti için bir onur meselesidir. Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gururunu ömür boyu taşımaktadır. Türk silahlı kuvvetleri tarafından askerlik hizmetini yapamayıp engelli vatandaşlarımıza bir gün süreli temsili askerlik yaptırma faaliyeti 2002 yılından bu yana engelliler haftasında icra edilmektedir. Sizleri aramızda görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti İl Jandarması saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen engelli vatandaşımız, heyecan ve coşku ile üniformalarını giymiş tam bir Mehmetçik olarak gurur ve onurla karşınızda durmaktadır. Sevgili Mehmetçikler, sizler bugün bir idealinizi daha gerçekleştirerek diğer arkadaşlarınız gibi temsili de olsa askerlik hizmetini yapmaktasınız. Kutsal ocağın faaliyetlerinize katıldınız ve havasını teneffüs ettiniz. Kısa süre de olsa Türkiye Cumhuriyetinin ve bulunduğu coğrafyanın en güçlü en deneyimli ordusunun birer ferdi olmanın gururunu yaşadınız. Bu gurur size ömür boyu güç ve ışık versin. Hep özlem duyduğunuz askerlik görevini bir günlük de olsa yerine getirerek ve şanlı bayrağımıza el basarak, bizlerin huzurunda, güçlü sesinizle haykırmak suretiyle hiçbir engelin sizin azminizi kıramayacağını herkese gösterdiniz. Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Dünyanın hiçbir ordusunda sizinki kadar temiz ve sağlam bir askere rastlanmamıştır’ sözleri ile Türk milletinin askerliğe olan tutkusunu ve bağlılığını gözler önüne sermiştir. Eminim ki sizler de bu duygularla yetiştirildiniz ve bu sebeple buradasınız. Değerli aileler, askerlik görevini yerine getiren evlatlarınızın gözlerindeki parıltıyı memnuniyetle gözlemliyor ve bunun haklı gururunu yaşıyorsunuz” dedi.

“KARDEŞİM ASKER OLDU”

Törene katılan engelli yakınlarından Talip İlbaş ise, “Bu organizasyonu düzenleyen jandarmamıza, valiliğimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu, benim de kardeşim asker oldu. Onun da artık askerlik hatıraları var. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmalardan sonra komando timi gösteri yaptı. Sema Nur Koçaker/Alpaslan Demir