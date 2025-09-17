İstanbul bölgesi hakemi olarak görev yapan Onur Özütoprak, aslen Balıkesirli. Sporcu bir ailede büyüyen Özütoprak’ın babası Necdet Karabaş da futbolculuk geçmişi olan bir isim.

Futbolculuk yerine hakemliği tercih eden Özütoprak, 2015 yılında Süper Lig’de görev almaya başladı. Kariyeri boyunca birçok kritik karşılaşmada yer alan deneyimli hakem, özellikle VAR hakemliği görevleriyle öne çıktı.

Onur Özütoprak, Galatasaray – Beşiktaş derbisi başta olmak üzere birçok büyük maçta görev yaptı. 2024 yılında yönettiği önemli bir Süper Lig derbisi ise kariyerindeki en dikkat çeken karşılaşmalar arasında gösteriliyor.