Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek göreve başlayan İl Müdürü Ömer Şentürk’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Vali Özkan, ziyarette İl Müdürü Şentürk’ten geçtiğimiz günlerde kent genelinde etkili olan zirai donun tarımsal üretime etkileri ve İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şentürk, çiftçilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesine yönelik yapılan saha çalışmaları ve destekleme süreçlerine ilişkin de Vali Özkan’a değerlendirmelerde bulundu.