Yozgat Valiliği tarafından sürücülere aşırı hız yapmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, sevdikleri birlikte güzel bir bayram geçirmek isteyenler için ‘Hayatla Yarışılmaz’ çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “Hayatla yarışılmaz. Sevdiklerimize sağ salim kavuşmak için, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda ve otobüslerde emniyet kemerini takmayı ihmal etmeyelim. Sevdiklerimiz ve kendimiz için gözümüzü yoldan ayırmayalım. Lütfen trafik kurallarına dikkatle, sabırla uyarak; polisimize ve jandarmamıza yardımcı olalım. Unutmayalım, uyulan her kural bizi hayata bağlar” ifadelerine yer verildi.