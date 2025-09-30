Valilikten yapılan açıklamada, “Yağışlı hava koşullarında araç kullanırken yalnızca belirtilen hız sınırına uymakla kalmamalı, normalden çok daha yavaş gitmelisiniz. Yağmur yağdığında aracınızın tepki süresi oldukça yavaşlar. Bu nedenle yağışlı havalarda hızın düşürülmesi de bir zorunluluktur” denildi.

Açıklamanın devamında, yağışlı havalarda, farlarınızı açık tutun, araçlar arasında güvenli mesafeyi koruyun, ani frenlemeden kaçının, su birikintilerine dikkat edin, aracınızdaki buğulanmayı önlemek için sık sık havalandırın” ifadelerine yer verildi.

Araç Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Yağmur ve ıslak yol koşulları sürücülerin sıklıkla karşılaştığı zorluklar arasındadır. Yağmurlu hava, yolların ıslanması ve görüşün giderek daha da azalması ile aracın kontrolünü zorlaştırdığı için kaza yapma olasılığını artıran bir unsurdur.

Yağmur yağmaya başladığında veya sağanak yağış sonrasında yollar hâlâ ıslak ise tehlikeler ve riskler artar. Çoğu sürücü, yağmur yağmaya başladığında tek güvenlik önlemi olarak yavaşlamayı tercih eder. Fakat hızı azaltmak, ıslak yolda güvenli bir şekilde araç kullanmanın çok önemli bir unsuru olsa da sürücülerin yağmurda araç kullanırken dikkat etmesi gereken başka hususlar da vardır.

Yağmurlu havada araç kullanırken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde;

Görüş alanının temiz olduğundan emin olunmalı; Yağışlı hava nedeniyle görüş alanı kısıtlı olduğunda, aracın görüş alanını artırmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmış donanımlarının düzgün çalışır durumda olması çok önemlidir. Çoğu otomobilin ön cam silecek hızı, hafif bir sis veya yoğun bir sağanak halinde camdaki nemi temizlemek için ayarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayda bir, ön camları ve camların iç/dış kısımlarını temizlenmeli ve ön cam silecek lastiklerinde aşınma olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Sakin ve güvenli bir sürüş yapılmalı; Yağışlı hava koşullarında araç kullanırken yalnızca belirtilen hız sınırına uymakla kalmamalı, normalden çok daha yavaş gitmelidir. Yağmur yağdığında aracın tepki süresi oldukça yavaşlar. Bu nedenle yağışlı havalarda hızın düşürülmesi de bir zorunluluktur. Yağışlı bir havada ideal olan düşük hızda ve temkinli bir biçimde araba kullanmalıdır.

Farlar açık tutulmalı; Yoğun bir yağışta hem yolu ve diğer araçları görebilmek hem de diğer araçların sizin aracı görmesini sağlamak için kısa farların mutlaka açık olması gerekir.

Araçlar arasında güvenli mesafeyi korunmalı; Yağışlı havalarda araç ile önünüzdeki araç arasında daha fazla mesafe bırakmaya çalışılmalıdır. Yağmurlu havada, yol kaygansa, araç durdurmak çok daha zor olacak, tehlikeli durumların ortaya çıkma ihtimali artacaktır. Bu yüzden kullanılan araç ile öndeki araç arasında en az beş saniyelik takip mesafesi bırakılmalı ve daha hızlı gitmek için herhangi bir baskı hissedilmemelidir.

Ani frenlemeden kaçınılmalıdır; Yağışla birlikte kayganlaşan yollar sanıldığından daha büyük bir tehlike yaratabilir. Böyle yol koşullarında fren mesafesine her zamankinden daha fazla dikkat edilmelidir. Ani frenleme yapmamak için yavaşlamaya veya durmaya hazırlanırken normalde yapıldığından daha önce ayak gazdan çekerek araç yavaşlatılmalıdır.

Su birikintilerine dikkat edilmeli; Yol üzerindeki büyük su birikintilerinden geçmek suya saplanmaya neden olabilir. Yoğun yağış durumunda, lastikler de orijinal ve mevsimine uygun değilse saplanıldığında su birikintilerinden kurtulmak çok daha zor olabilir. Suya saplanmayı önlemek için yavaş gitmek ve oluşabilecek tehlikelere karşı tedbirli olmak gerekir.