Valilik tarafından emniyet kemeri kullanımı ve yola dikkat etmeleri konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; “Ekrana değil, yola dikkat. Değerli sürücüler ve yayalar; trafikte gözünüz ekranda değil yolda olsun” ifadeleri kullanıldı.

Araç kullanırken cep telefonuyla arama yapmak, çalan telefona cevap vermek, mesaj okumak veya yazmak, sosyal medyaya bakmak gibi davranışlar sürücünün dikkatini yoldan aldığını belirten açıklamada kazalara neden olunduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeleri kullanıldı, “Araç kullanırken cep telefonu ile ilgilenmek, trafikte daha fazla hata yapmak demektir. Şoförler dikkat dağınıklığına neden olan bu davranış sonucunda bazı tehlikeli durumların ya hiç farkına varamamakta ya da önlem almakta geç kalmaktadırlar. Birçok araştırmada doğrulanan başka bir bulgu ise, ele alınmadan kullanılan araca bağlı telefonların kaza riski açısından hiç bir yarar sağlamamasıdır. Çünkü, sürücü için dikkat dağıtıcı olan yönü telefonun fiziksel özellikleri değil, konuşmanın yoğunluğudur. O yüzden diyoruz ki, ‘Telefona Değil Hayata Tutun’.”