Valilikten yapılan açıklamada, yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı nedeniyle Yozgat genelinde orman yangını riskinin arttığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan özellikle ormanlık alanlar ve tarım arazileri çevresinde ateş yakmamaları, cam, plastik ve izmarit gibi yangına sebebiyet verebilecek maddeleri doğaya bırakmamaları istendi.

“Unutmayalım; bir kıvılcım, bir ormanı, yerleşim yerlerini, insanları ve çok sayıda canlıyı yok edebilir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, olası yangın veya şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin derhal aranması gerektiği vurgulandı.

Valilik, duyarlılık çağrısıyla birlikte vatandaşları orman varlıklarının korunması konusunda hassasiyet göstermeye davet etti.