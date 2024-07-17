Yozgat Valiliği, vatandaşları engelli park yerlerine araçlarını park etmemeleri konusunda uyardı.

Engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla ayrılan engelli park yerlerine, bu hakka sahip olmayan araçların park edilmesi sorunu ile ilgili Valilik yetkilileri tarafından “Yerimi aldın, engelimi de alır mısın?” denilerek uyarı yapıldı. Uyarıda, küçük bir eylemin büyük bir fark yaratabileceği vurgulandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Engellilerin yaşamlarını rahat devam ettirebilmeleri için ayrılan park yerleri ya işgal ediliyor ya da hatalı parklarla kullanışsız hale getiriliyor. Lütfen araçlarımızı engelli rampası önüne ve özel olarak ayrılmış engelli park yerlerine park etmeyelim. Unutmayın, küçük bir eylemle büyük bir fark yaratabiliriz!” denildi.