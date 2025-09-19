Valilikten yapılan açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince sahipli hayvanlarını sokağa bırakanlara 86 bin 358 lira idari para cezası kesileceği belirtildi.

Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 177. maddesi kapsamında bu kişilerin 6 aya kadar hapis cezası veya adli para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Yozgat Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre, sahipli hayvanlarını sokağa bırakan veya başıboş dolaşmasına izin veren kişilere 86 bin 358 lira idari para cezası kesilecektir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 177. Maddesi uyarınca 6 aya kadar hapis cezası veya adli para cezası gibi yasal yaptırımlarla karşılaşabilirler. Hayvanların güvenliği ve toplum sağlığı için bu kurallara uymak herkesin sorumluluğudur. Sahiplendiğiniz hayvanları terk etmeyin, onları koruyun ve bakımlarını ihmal etmeyin. Unutmayın, hayvanların yaşam hakkına saygı göstermek, toplumun huzuru ve refahı için de büyük önem taşır.”