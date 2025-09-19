Valilik, “Trafikte yalnızca araçlar değil, yayalar da önemli bir paydaştır” ifadesiyle güvenliğin ortak bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Son dönemlerde özellikle okul, sağlık merkezi, pazar yeri ve cami çevrelerinde yayaların karşıdan karşıya geçerken ciddi zorluklar yaşadığı belirtiliyor. Araçların yaya geçitlerinde durmaması veya hızlarını düşürmemesi, birçok riskli duruma yol açıyor.

Kurallara Uymak Hayat Kurtarıyor

Valilik, sürücülere yaya geçitlerine yaklaşırken mutlaka hızlarını azaltmaları ve yayalara geçiş hakkı tanımaları çağrısında bulundu. Küçük bir frene basmanın bir çocuk, yaşlı ya da engelli bireyin hayatını kurtarabileceği vurgulandı. Trafikte güvenliğin sadece sürücülerle sınırlı olmadığı, yayaların da belirlenmiş geçitleri kullanmaları ve ani çıkışlardan kaçınmaları gerektiği hatırlatıldı.

Valilik, toplumsal bilincin artırılmasıyla kazaların ve can kayıplarının önlenebileceğini belirtti. “Yolumuz kurallara uyanlarla daha güvenli” anlayışının benimsenmesi gerektiği vurgulandı.