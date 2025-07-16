Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Anız yakmak suçtur, bu suçu işleyenler hakkında yasal işlem başlatılır. Anız yakma, biyoçeşitliliğimizi, topraklarımızı, ormanlarımızı, geleceğimizi karartma. Anız yakma, pişman olma” denildi.

“Maddi Zararlara Neden Oluyor”

Yetkililer tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Anız yakılmasını önlemek, doğal dengeyi korumak ve araziler üzerinde bulunan enerji ve haberleşme iletim hatlarının zarar görmesini engellemek amacıyla 16 Aralık 1998 tarih ve 23555 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 'Anız Yakılmasının Önlenmesi Hakkında Tebliğ (1998/26) İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülmektedir. Hububat hasadından sonra ikinci ürün ekimi için kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak, toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi, yabancı ot kontrolü ve hasat sonrası artıkların ekonomik bir değer taşımadığı düşünceleri ve çoğu zaman bir alışkanlık haline geldiği için yasak olduğu halde anız yakma olaylarıyla karşılaşılmaktadır. Hububat hasadı sonrasında geriye kalan anızın yakılması orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açması, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riskleri ortaya çıkarmaktadır. Bölgemizde anız yakma sonucunda çıkan yangınlar, her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır” bilgilerine yer verildi.

“Toprağın Verimliliği Düşüyor”

Anız yakmanın zararları ise şu şekilde aktarıldı: “Anız yakmanın sayısız zararlarından bazıları şunlardır: Orman yangınları, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması. Anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur. Anız yakılan toprakta bitkilere yarayışlı besin maddeleri azalmakta ve zamanla toprağın verimliliği düşmektedir. Verimli tarım topraklarımız zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmektedir. Anız yakılması su ve rüzgâr erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgâr ve su ile taşınarak yok olmaktadır. Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalmaktadır.”